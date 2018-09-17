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«Сочи» уступил «Металлургу» на домашней арене

«Сочи» уступил «Металлургу» на домашней арене
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 1:2.

Первая шайба в матче была заброшена на 27-й минуте, точным броском отметился нападающий черноморского клуба Эрик О'Делл. В третьем периоде подопечные Йозефа Яндача сумели не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря заброшенными шайбам Денниса Расмуссена и Романа Любимова. Вратарь «Сочи» Константин Барулин провёл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
0:0, 1:0, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – О'Делл – 26:39 (4x5), 1:1 – Расмуссен (Мозякин, Кулёмин) – 43:25 (5x5), 1:2 – Любимов (Язьков) – 50:28 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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