«Сочи» уступил «Металлургу» на домашней арене

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 1:2.



Первая шайба в матче была заброшена на 27-й минуте, точным броском отметился нападающий черноморского клуба Эрик О'Делл. В третьем периоде подопечные Йозефа Яндача сумели не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря заброшенными шайбам Денниса Расмуссена и Романа Любимова. Вратарь «Сочи» Константин Барулин провёл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.