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Карсумс — о незасчитанной шайбе: обидно, у нас же лучший судья в мире!

Карсумс — о незасчитанной шайбе: обидно, у нас же лучший судья в мире!
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:4).

«Могли зацепиться. Играли хорошо, боролись с первой до последней минуты. Забили, сравняли — 3:3, но не засчитали… Не знаю, почему не засчитали. Но у нас же лучший судья в мире! Они смотрели, не знаю. Конечно, обидно, не то слово! Было бы 3:3.

Сделаем выводы, готовимся к Челябинску. «Трактор» после поражения со счётом 0:8 от «Йокерита» будет настраиваться на нас, просматривать видео. Нам надо думать о своей игре, выходить и выигрывать. Никакой паники после трёх поражений подряд у нас нет, просто неприятно, хочется побеждать», — передаёт слова Карсумса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд
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