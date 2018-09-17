Нападающий «Спартака» Никита Филатов выбыл на месяц

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев после поражения от «Автомобилиста» (2:4) рассказал о состоянии травмированного форварда Никиты Филатова.



«Наш нападающий Никита Филатов выбыл на месяц. У него повреждение, травма колена, поэтому он сегодня не играл», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Счёт в матче открыли гости, на 4-й минуте голом отметился защитник Кирилл Лямин. Через несколько минут Робин Ганзл сумел восстановить равновесие. Во втором периоде у «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко и Дэн Секстон, на что хозяева ответили голом Вячеслава Лещенко. После третьего пропущенного гола вратарь «Спартака» Никита Беспалов был заменён на Юлиуса Гудачека. Точку в матче поставила шайба Стефана Да Косты в третьем периоде.

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