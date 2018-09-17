Мартемьянов: «Автомобилист» провёл невыразительный матч, будем разбираться

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (4:2). Тренер отметил, что команда сыграла невыразительно.



«Благодарю парней за самоотдачу. Было много ненужных удалений, которые не диктовались игрой. Доволен результатом, но никак не содержанием матча. Провели невыразительный матч, будем разбираться почему. Такие вещи надо убирать. Ребят предупреждали, что соперник играет от ножа, надо делать поправку на свои действия, отвечать за них. Тяжело играть со «Спартаком», очень мощно команда выглядела», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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