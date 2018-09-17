Мартемьянов — о капитане: Доус опытнее, а Трямкину нужно больше думать об игре

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов рассказал о ситуации с капитаном команды.



«Кто у нас капитан – это внутреннее дело команды. Доус является лидером, он более опытный, чем Трямкин. Никите надо больше думать об игре, думаю, он на правильном пути. Вполне возможно, что на следующую игру может выйти кто-то другой с литерой капитана.



Мне все равно, сколько сейчас дают очков за победу – два или три. Все в одинаковом положении.

Два пропущенных Трямкиным матча – это не воспитательная мера. У нас достаточно длинная скамейка защитников. Ротация состава происходит всегда. На следующий матч новые ребята выйдут играть. Сезон длинный, даже очень длинный. У нас есть кого и кем заменить. Даже учитывая, что некоторые матчи ребята играют неплохо, они находятся вне состава. Это жизнь. Мы смотрим в будущее, а не только в настоящее. Слава богу, травмы нас пока обходят стороной», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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