Трямкин: не расстроился потере звания капитана, почему пропустил матч — не скажу

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:2).



«Хорошо, что наша победная серия продолжается. Игра была тяжёлая, играли «от ножа». Когда счёт был 3:1, надо было играть более грамотно позиционно, выводить шайбу. Играли много в меньшинстве, это нам нужно убирать. Эти удаления никому не нужные. Все команды в КХЛ хорошего уровня.



Серия из побед на нас не давит. Мы выходим и стараемся играть только на победу. Есть только следующая игра. Выходим и играем. Никакого секрета нет, только работа всей команды. Коварж — молодец, оставляет во многих моментах нас в игре.



Нашивка капитана теперь не у меня? Не расстроился, ничего страшного. Я не вижу разницы, кто будет подъезжать и жать руки судьям. Было решение, он был ассистентом, я – капитаном. Теперь наоборот, ничего страшного в этом нет. Вы все прекрасно знаете Доуса, он лидер КХЛ. Его подписание – суперское приобретение для нас. Выигрываем, слава богу. Один матч пропустил из-за ротации, а второй из-за чего? Честно сказать? Не скажу. Всё нормально, играем.



Прошло семь игр чемпионата, о каком максимуме можно говорить? Мы работаем каждый день над теми ошибками, которые допускаем, добиваемся результата», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Автомобилист» одолел «Спартак», одержав седьмую победу подряд