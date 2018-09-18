Крылов: про СКК им. Виктора Блинова нужно забыть, легче построить новую арену

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал ситуацию с аренами в Омске.

«Что делать с «Ареной-Омск»? На самом деле есть три варианта. Первый — лёгкая реконструкция, если по итогам экспертизы будет сделан вывод, что ничего страшного на арене нет. Второй — полная реконструкция, то есть длительные работы по созданию, согласованию, утверждению проекта и непосредственному осуществлению реконструкции. Третий вариант — полный снос. Из этих вариантов нам нужно выбрать самый эффективный, чтобы не пришлось через десять лет жалеть о своих решениях. Я не ставлю дедлайнов по этому решению. Я ставлю задачу взвешенно всё изучить, чтобы в конечном итоге принять единственно правильное решение.

Сейчас стоит задача вернуться в Омск в следующем году. Дальше будем действовать по ситуации. Боюсь, что про СКК имени Виктора Блинова вообще нужно забыть. Мне здесь нечего обсуждать. Во-первых, арена имени Блинова — не наш дворец, мы не сможем вкладывать деньги в объект, который не принадлежит клубу. Во-вторых, этот дворец в совершенно ужасном состоянии — легче построить новую арену», — приводят слова Крылова «Известия».