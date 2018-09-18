Глазачев: от всей команды хочу извиниться, что «Адмирал» упустил победу над ЦСКА

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который закончился победой «армейцев» в овертайме со счётом 4:3.

«Первая игра дома – большие эмоции, полный стадион. Эта атмосфера невероятная, она даёт дополнительную мотивацию, несмотря на то что сильный соперник. От всей команды хотел бы извиниться, что победу мы всё-таки упустили. Отдали, наверное, выигрышную игру «армейцам».

Главный тренер перед матчем говорил, что я должен забить? Он и Вовке Бутузову наставления давал, вот и он забил. Но я думаю, что это не очень важно, когда ты забиваешь, а команда всё-таки уступает. Одно очко – это, конечно, хорошо, но у нас хорошая команда, хороший коллектив – мы должны быть максималистами. И в домашних играх, независимо от того, какой будет соперник, мы должны брать максимум очков», — цитирует Глазачева официальный сайт «Адмирала».