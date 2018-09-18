«Йокерит» поставил антирекорд посещаемости в КХЛ, несмотря на разгром «Трактора»

За матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Йокеритом» и «Трактором» (8:0) наблюдали лишь 7186 зрителей. Как сообщает финское издание Italehti, столь низкий зрительский интерес к домашней встрече «шутов» на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки зафиксирован впервые за время выступления клуба в КХЛ.

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Предыдущим антирекордом «Йокерита» являлся домашний матч в марте 2014 года с ХПК, когда на трибунах стадиона собралось 5641 зритель. Примечательно, что та игра стала последней для «Йокерита» в финской SM-лиге. Напомним, что «шуты» вступили в КХЛ в сезоне-2014/15.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке хозяева забросили сразу пять шайб. Авторами голов стали Брайан О`Нилл, Марко Анттила и Йон Норман, оформивший хет-трик. После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул голкипер Василий Демченко, которого заменил Александр Судницин. В концовке «Трактор» получил ещё три шайбы от Пекки Йормакки, Стива Мозеса и О`Нилла. Итог — 8:0.