Нападающий ЦСКА Никита Попугаев обменян в «Амур»

Хоккейные клубы «Амур» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого защитник «Амурских Тигров» Денис Недилько отправляется в «Красную Армию», а состав хабаровского клуба пополнит форвард Никита Попугаев, информирует официальный сайт «Амура».

Попугаев на протяжении трёх сезонов выступал в WHL, после чего вернулся в систему клуба ЦСКА. В КХЛ в минувшем сезоне провёл 17 игр. Первый гол в КХЛ забросил в розыгрыше Кубка Гагарина в игре со «Спартаком». Также выступал за команды системы ЦСКА — «Звезда» в чемпионате ВХЛ и «Красная Армия» в чемпионате МХЛ.

Недилько в декабре 2016 года дебютировал в составе команды «Амурские Тигры», за которую провёл 74 матча, набрав 31 (10+21) очко. Проводит свой третий сезон в МХЛ.