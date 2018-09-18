Сеничев: «Трактор» медленно запрягает, о кредите доверия к Титову говорить рано

Директор «Трактора» Иван Сеничев после разгрома от «Йокерита» (0:8) заявил, что о кредите доверия к главному тренеру команды Герману Титову говорить ещё слишком рано.

«Ничего случайного не бывает, счёт по игре. Пока это самое крупное поражение, но в прошлом году было 1:7 от «Ак Барса», и после этого сделали большой шаг вперёд. Самое главное, чтобы сегодня всё правильно разобрали, чтобы тренерский штаб сделал выводы вместе с ребятами. Как говорят, проиграно сражение, но не проиграна битва. В сезоне 62 матча, мы провели семь, осталось 55 игр. Команда у нас хорошая, конкурентная. Вчера был общекомандный проигрыш.

«Трактор» третий год подряд медленно запрягает. В том году была такая же ситуация, которая выровнялась к середине октября-началу ноября. Мы на старте сразу получили обойму топовых команд. Думаю, будут работать, о кредите доверия к Титову говорить ещё слишком рано. Надо пережить ещё какое-то время, мы никогда не дёргаемся. В том году тоже неуверенно начали, но выдержали прессинг, перетерпели и получили результат», — сказал Сеничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.