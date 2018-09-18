«Салават Юлаев» вывел Юху Метсолу из списка травмированных

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола выведен из списка травмированных перед игрой с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Матч состоится сегодня, 18 сентября, начало встречи — в 17:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19.

Напомним, что финский легионер «Салавата Юлаева» получил травму в игре с «Локомотивом» 6 сентября. Метсола травмировался в результате столкновения с нападающим ярославской команды Даниилом Апальковым. В нынешнем сезоне 29-летний вратарь одержал 2 победы в 3 матчах при коэффициенте надёжности 2,93 и проценте отражённых бросков 89,2.

Напомним, что из-за различных повреждений команде Николая Цулыгина не могут помочь защитники Григорий Панин и Захар Арзамасцев, а также нападающие Александр Кадейкин, Артур Лаута и Никита Ли.