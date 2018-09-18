Ворачек: Воробьёв — умный игрок, он отлично работает клюшкой. Это впечатляюще

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) в выставочном матче оценил игру форварда команды Михаила Воробьёва. На счету 21-летнего россиянина заброшенная шайба после передачи Ворачека и Ивана Проворова.
«Это умный игрок. Он принимает очень хорошие решения и отлично работает клюшкой. Это впечатляюще», — цитирует Ворачека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий провёл на льду 19 минут 49 секунд и заработал показатель полезности «+1».
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