Ворачек: Воробьёв — умный игрок, он отлично работает клюшкой. Это впечатляюще

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) в выставочном матче оценил игру форварда команды Михаила Воробьёва. На счету 21-летнего россиянина заброшенная шайба после передачи Ворачека и Ивана Проворова.

«Это умный игрок. Он принимает очень хорошие решения и отлично работает клюшкой. Это впечатляюще», — цитирует Ворачека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий провёл на льду 19 минут 49 секунд и заработал показатель полезности «+1».