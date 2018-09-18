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Тренер «Филадельфии»: Замула выглядит всё лучше и лучше, он показывает характер

Тренер «Филадельфии»: Замула выглядит всё лучше и лучше, он показывает характер
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) в выставочном матче оценил игру защитника команды Егора Замулы.

«С каждым днём он выглядит всё лучше и лучше. Несмотря на возраст, он показал хорошее хоккейное чутьё. Он показывает характер и зарабатывает себе дни в тренировочном лагере», — цитирует Хэкстола официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

18-летний защитник, незадрафтованный в НХЛ и не имеющий контракта, провёл на льду 18 минут 39 секунд. Этот сезон Замула проведёт в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари Хитмэн».

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