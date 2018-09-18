Защитник «Йокерита» Майк Ландин принял решение пропустить сезон-2018/19, информирует официальный «твиттер» финского клуба. Его контракт с клубом действовал до конца нынешнего сезона.

«Майк не будет играть в хоккей в этом сезоне из-за проблем со здоровьем. Нам грустно видеть, что Майк уходит, но желаем ему всего наилучшего в будущем», — сказано в официальном сообщении.

33-летний защитник пополнил состав финского клуба перед прошлым сезон. Майк провёл 23 матча в регулярном чемпионате, заработав показатель полезности «+1». Американский хоккеист получил травму в игре с «Барысом». Ландин после этого повреждения ещё принял участие в игре «Нефтехимиком», которая состоялась 15 ноября 2017 года. С тех пор Майк не выходил на лёд в официальных матчах.

За карьеру в КХЛ Ландин также защищал цвета «Барыса». В общей сложности он сыграл 213 матчей и набрал 101 (24+77) очко.