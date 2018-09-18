Афиногенов: моя душа всегда была в московском «Динамо»

Ассистент капитана московского «Динамо» Максим Афиногенов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» вспомнил о своём первом матче за родной клуб.

«Помню ли я свой первый матч в карьере? Это было в Киеве. Мы встречались с «Соколом». Я всё помню! Как можно забыть свой первый матч в профессиональной карьере? Сколько смен провёл на льду? Ну, вот этого уже не скажу. Помню, что не забил. Хотя очень хотелось! Вообще, я в том сезоне только несколько матчей за первую команду провел. Больше за дубль выступал. А вот в следующем уже стал игроком основного состава.

Это была команда, которая славилась своей игрой. И в любом турнире была фаворитом. Медали, чемпионства — всё это было для «Динамо» в порядке вещей. Я очень гордился и горжусь, что начал играть в хоккей именно в этом клубе. Душа всегда была здесь», — цитирует Афиногенова официальный сайт клуба.