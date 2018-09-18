Крылов: задача «Авангарда» – финал конференции, это попадание в топ-4 КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о задаче команды в нынешнем сезоне.

«Состав полностью укомплектован. Я очень рад, что уже по ходу сезона в наши ряды влились Верстиг, Емелин и Франсон. Это даёт возможность иметь длинную «скамейку». В матче с «Нефтехимиком» у нас выбыли из-за травм два человека, но были ребята, которые быстро их заменили. Если хотим играть и что-то выигрывать, нам нужна длинная «скамейка».

Задача на сезон? Финал конференции. Я придерживаюсь этой задачи, потому что выход в финал конференции – это попадание в топ-4 клубов КХЛ. Топ-4 — это реально четыре лучших клуба. Когда ты там наверху, очень многое решают нюансы и иногда даже удача. Поэтому нельзя говорить, что после финала конференции ты сильнее всех на голову. Это подтвердил и финал предыдущего сезона, когда никто не сказал бы заранее, что ЦСКА так легко проиграет «Ак Барсу». Но это произошло», — приводят слова Крылова «Известия».