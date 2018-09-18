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«Авангард» через «Твиттер» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM

«Авангард» через «Твиттер» пригласил Глушакова и Ещенко на работу в SMM
Хоккей / КХЛ

«Авангард» через «твиттер» пригласил футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко на работу в SMM-службу клуба.

«Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс — отличный. Если что, приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё — ждём!» — указано в «твиттере» клуба.

Напомним, футболисты поставили лайки посту с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры со стороны актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова. Сегодня появилась информация, что футболисты отстранены от тренировок и могут пропустить следующий матч.

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