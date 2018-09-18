«Салават Юлаев» — «Сибирь»: уфимцы разбили легионерское звено

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Николай Цулыгин впервые в сезоне разбил легионерское звено, пообещав изменить состав после двух подряд поражений.



Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Назаревич — Ларсен, Умарк — Кеммпайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;

Осипов — Терещенко, Фёдоров — Хохряков — Бурдасов;

Ляхов, Шэн, Жарков — Майоров — Солодухин.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Савченко — Наумов, Пелтола — Шаров — Бертран;

Пиганович — Морозов, Лисин — Дугин — Михайлов;

Игнатович — Алексеев, Барбашев — Эммертон — Яковлев;

Лукин, Романцев, Первушин — Бодров — Шашков.

Уфа мощно начала, но уже сыплется. Цулыгин собрался менять состав Что делать, когда у тебя короткая «скамейка».