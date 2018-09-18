Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Николай Цулыгин впервые в сезоне разбил легионерское звено, пообещав изменить состав после двух подряд поражений.
Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Назаревич — Ларсен, Умарк — Кеммпайнен — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;
Осипов — Терещенко, Фёдоров — Хохряков — Бурдасов;
Ляхов, Шэн, Жарков — Майоров — Солодухин.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Савченко — Наумов, Пелтола — Шаров — Бертран;
Пиганович — Морозов, Лисин — Дугин — Михайлов;
Игнатович — Алексеев, Барбашев — Эммертон — Яковлев;
Лукин, Романцев, Первушин — Бодров — Шашков.
«Салават Юлаев» — «Сибирь»: уфимцы разбили легионерское звено