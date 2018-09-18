«Барыс» — «Авангард»: гости впервые в сезоне реализовали большинство

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев открыл счёт в матче с астанинским «Барысом», реализовав большинство на четвёртой минуте игры. Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне реализовали большинство, став последней командой, сумевшей удачно разыграть лишнего.



Стоит отметить, что «Авангард» удачно стартовал в сезоне, одержав пять побед подряд и проиграв только магнитогорскому «Металлургу» (0:1).



Для Михеева заброшенная шайба стала первой в нынешнем регулярном чемпионате. В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу «ястребов».

Посмотреть видео заброшенной шайбы форварда Ильи Михеева также можно на официальном сайте КХЛ.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19