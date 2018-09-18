И. Захарчук: Гулявцев — мой тренер, он дал мне толчок как игроку

Нападающий «Северстали» Иван Захарчук поделился мнением об игре в череповецком клубе.



«За счёт чего я набираю очки, играя в четвёртом звене? За счёт командной работы. Не нужно делить звенья на первое или четвёртое. У нас такого нет, что вот ты из первой тройки, а ты из последней, у нас хороший, боевой коллектив.



Понятно, что было бы приятно выходить в стартовом составе и большинстве, но сейчас я играю в другой тройке – это повод ещё больше работать. Повторюсь: у нас единый коллектив, и не важно, кто забивает. Главное – победа команды.



Гулявцев — мой тренер? Да, думаю, что можно так сказать. Он дал мне толчок как игроку, когда позвал в Пермь. И я очень рад, что сейчас играю здесь. Буду стараться не подвести Александра Вячеславовича», — приводит слова Захарчука официальный сайт клуба.

Ожидания и реальность. Каким получился старт сезона для клубов Запада «Локомотив» — выстрелил, а московское «Динамо» проваливается.