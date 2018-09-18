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«Локомотив» — «Динамо» Мн: в составе гостей дебютирует Денис Казионов

«Локомотив» — «Динамо» Мн: в составе гостей дебютирует Денис Казионов
Хоккей / КХЛ

Опубликованы составы команд на матч ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Виноградов);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Кутузов — Кронвалль, Картаев — Красковский — Санников;
Аверин — Елесин, Юртайкин — Алексеев — Денисенко;
Ковалёв, Каюмов — Апальков — Аверин, Слепец.

«Динамо» Минск:

Карнаухов (Энрот);
Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Будницкий;
Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов;
Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Степанов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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