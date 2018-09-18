«Локомотив» — «Динамо» Мн: в составе гостей дебютирует Денис Казионов

Опубликованы составы команд на матч ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Виноградов);

Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;

Кутузов — Кронвалль, Картаев — Красковский — Санников;

Аверин — Елесин, Юртайкин — Алексеев — Денисенко;

Ковалёв, Каюмов — Апальков — Аверин, Слепец.



«Динамо» Минск:



Карнаухов (Энрот);

Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен;

Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Будницкий;

Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов;

Евенко — Литвинов, Дроздов — Волков — Степанов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19