Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Витязем», который состоится сегодня, 18 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. В состав московского клуба вновь не вошёл форвард Дастин Бойд.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Койвисто – Хиетанен, Афиногенов – Шипачёв – Брюквин;
Прибыльский – Никулин, Кагарлицкий – Закриссон – Тарасов;
Зайцев – Вишневский, Индрашис – Мозер – Игумнов;
Меньшиков – Волков, Моисеев – Ефремов – Сидляров.
«Витязь»:
Ортио (Самонов)
Шинкевич – Катичев, Кокарев – Швец-Роговой – Комаров;
Евсеенков– Стасенко, Макеев – Никулин – Лазарев;
Головков – Мозик, Рендулич – Аалтонен – Сёмин;
Выглазов – Чернов – Двуреченский, Моисеев, Гончаров.
«Динамо» М — «Витязь»: Воробьёв разбил связку Кагарлицкого и Шипачёва