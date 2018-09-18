«Динамо» М — «Витязь»: Воробьёв разбил связку Кагарлицкого и Шипачёва

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Витязем», который состоится сегодня, 18 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. В состав московского клуба вновь не вошёл форвард Дастин Бойд.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Койвисто – Хиетанен, Афиногенов – Шипачёв – Брюквин;

Прибыльский – Никулин, Кагарлицкий – Закриссон – Тарасов;

Зайцев – Вишневский, Индрашис – Мозер – Игумнов;

Меньшиков – Волков, Моисеев – Ефремов – Сидляров.



«Витязь»:



Ортио (Самонов)

Шинкевич – Катичев, Кокарев – Швец-Роговой – Комаров;

Евсеенков– Стасенко, Макеев – Никулин – Лазарев;

Головков – Мозик, Рендулич – Аалтонен – Сёмин;

Выглазов – Чернов – Двуреченский, Моисеев, Гончаров.