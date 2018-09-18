«Авангард» упустил преимущество в три гола, но одолел «Барыс» в Астане

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:4 Б.



«Авангард» удачно начал встречу, обеспечив преимущество в три шайбы к 19-й минуте, заброшенными шайбами сумели отметиться Илья Михеев, Евгений Медведев и Сергей Широков. «Барыс» не собирался сдаваться, сумев сравнять счёт к 51-й минуте, голы на свой счёт записали Андре Петерссон, Брэндон Боченски и Роман Старченко. Встреча дошла до овертайма, где не было заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок реализовал Крис Верстиг.

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