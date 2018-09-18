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«Авангард» упустил преимущество в три гола, но одолел «Барыс» в Астане

«Авангард» упустил преимущество в три гола, но одолел «Барыс» в Астане
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:4 Б.

«Авангард» удачно начал встречу, обеспечив преимущество в три шайбы к 19-й минуте, заброшенными шайбами сумели отметиться Илья Михеев, Евгений Медведев и Сергей Широков. «Барыс» не собирался сдаваться, сумев сравнять счёт к 51-й минуте, голы на свой счёт записали Андре Петерссон, Брэндон Боченски и Роман Старченко. Встреча дошла до овертайма, где не было заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок реализовал Крис Верстиг.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 4
0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев (Широков, Зернов) – 03:09 (5x4), 0:2 – Медведев (Мартынов, Фисенко) – 11:58 (5x5), 0:3 – Широков (Емелин, Зернов) – 18:58 (5x5), 1:3 – Петерссон (Блэкер) – 34:35 (5x5), 2:3 – Боченски (Валк, Диц) – 39:51 (5x5), 3:3 – Старченко (Маклюков, Кормье) – 50:52 (5x5), 3:4 – Верстиг – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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