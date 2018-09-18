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«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву», потерпев восьмое поражение подряд

«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву», потерпев восьмое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 3:1. Новосибирская команда проиграла восьмой матч подряд и второй — под руководством нового тренера Александра Андриевского.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, точным броском сумел отметиться Йоонас Кемппайнен. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина увеличили отрыв, заброшенную шайбу записал на свой счёт Антон Бурдасов. Через несколько минут «Сибирь» сократила разрыв благодаря голу Владимира Первушина. Точку в матче поставил гол Линуса Умарка в третьем периоде — 3:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Кемппайнен (Ларсен, Хартикайнен) – 09:55 (5x4), 2:0 – Бурдасов (Семёнов, Ткачёв) – 21:51 (5x5), 2:1 – Первушин (Савченко) – 25:52 (5x5), 3:1 – Умарк (Семёнов, Кугрышев) – 55:25 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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