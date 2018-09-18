Гретцки — о развитии хоккея в Китае: они хотят респектабельно выглядеть на ОИ

Легендарный форвард, посол китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Уэйн Гретцки поделился мнением о ходе развития хоккея в Китае.



«В первую и главную очередь китайцы хотят респектабельно выглядеть на Олимпиаде-2022, потому что они её хозяева. Но владелец „Куньлуня“ Билли Нгок просто стремится развивать детский хоккей. Он любит этот вид спорта. В понедельник он сказал, что за последние четыре года хоккеем стали заниматься четыре тысячи детей. Они пытаются создать всё с нуля. Понятно, что в этой стране правительство имеет большое влияние и оно очень заинтересовано в развитии хоккея. Наша задача — помочь им в этом. И нам это нравится», — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.