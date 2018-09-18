У нападающего «Сибири» Пельтолы подозрение на перелом руки

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Если брать в целом игру, то я думаю, что «Салават» сегодня выглядел неплохо и, наверное, по праву взял два очка. Что касается нас, в актив бы я записал второй период после пропущенного гола, у нас появилось движение, желание, ребята неплохо сыграли. К сожалению, на третий период нам этого настроя не хватило, и уже соперник перестроился. Ситуация нелегкая, будем работать и готовиться к следующим играм.



Пельтола не появлялся после первого периода? Он блокировал бросок рукой, есть подозрение на перелом, сейчас домой приедем и сделаем полное обследование», — передает слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву», потерпев восьмое поражение подряд