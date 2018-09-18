Цулыгин — об удачной игре Бурдасова: играет вся команда, у него хорошие партнёры

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:1) и прокомментировал игру Антона Бурдасова, забившего семь голов в сезоне.



«Мы хорошо провели первый и третий периоды, очень нужна была победа, ребята все-таки молодцы, что была такая плохая концовка второго периода, но поняли, собрались и хорошо отыграли третий период. Изменение легионерской тройки? Решили тренерским советом, что нужно разбить.



Есть ли недовольство игрой Хартикайнена? Мы довольны игрой всей команды, когда выигрываем, и не довольны, когда проигрываем. Нашел ли я подход к Бурдасову? Скажу так, играет вся команда, он забивает не потому, что играет один, а потому, что у него есть хорошие партнеры, которые поддерживают. Бурдасов сегодня не лег под шайбу во время гола? Это случайность», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву», потерпев восьмое поражение подряд