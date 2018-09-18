Кугрышев: провалили второй период, в остальное время у «Сибири» не было шансов

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:1).

«В первом и третьем периодах у «Сибири» не было никаких шансов. Второй период мы провалили, после того как повели — 2:0, снова стали терять шайбу. Нужно как-то перебороть этот момент. Когда ведём в счёте, начинаем много выдумывать, многое себе позволять. Нужно это искоренить. Слава богу, у нас есть на это время. Уверен, всё будет хорошо.



«Салават» уступил на вбрасываниях? Наши центральные нападающие очень много тренируют этот компонент, поэтому, думаю, в будущем проблем не будет. Плюс к тому сегодня Максим Майоров играл на позиции центра. Сейчас Кадейкин выйдет, и станет получше", — цитирует Кугрышева официальный сайт клуба.