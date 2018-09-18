Хартли: отошли от авангардовского хоккея, «Барыс» за это наказал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с астанинским «Барысом» (4:3 Б).



«Очень хорошее стремление к победе со стороны обеих команд. Первый период в нашем исполнении был очень хороший. Затем отошли от своего плана на игру, допустили слишком много потерь. Отошли от нашего, авангардовского хоккея. И „Барыс“, как очень мастеровитая и хорошая команда, нас за это наказал.



Наши фанаты — невероятные. Они путешествуют за командой и на мотоцикле, и на самолете, и на поезде. Приезжают в Балашиху, повсеместно сопровождают команду и поддерживают. Это очень важно в такой непростой момент для Омска и команды. У них забрали игру, и сейчас они вынуждены смотреть матчи по телевизору в том числе. Когда подписывал контракт, думал, что буду жить в Омске. Купил теплую куртку, потому что был начитан о сибирских зимах. Но теперь такая ситуация, с которой нужно справляться, и болельщики нам в этом помогают очень хорошо», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Авангард» упустил преимущество в три гола, но одолел «Барыс» в Астане