Дубль Галиева позволил «Ак Барсу» вырвать победу у «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение в матче с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 2:4.



Нули на табло оставались лишь до 40-й секунды, когда нападающий «Ак Барса» Артём Михеев отметился заброшенной шайбой. На 19-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Даниила Ильина, но уже через несколько секунд казанский клуб снова вышел вперёд благодаря голу Станислава Галиева. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, упрочив преимущество Казани, но шайба Энди Мили вновь сократила разрыв. Точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19