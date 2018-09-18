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Дубль Галиева позволил «Ак Барсу» вырвать победу у «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Дубль Галиева позволил «Ак Барсу» вырвать победу у «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение в матче с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 2:4.

Нули на табло оставались лишь до 40-й секунды, когда нападающий «Ак Барса» Артём Михеев отметился заброшенной шайбой. На 19-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Даниила Ильина, но уже через несколько секунд казанский клуб снова вышел вперёд благодаря голу Станислава Галиева. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, упрочив преимущество Казани, но шайба Энди Мили вновь сократила разрыв. Точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 4
1:2, 0:0, 1:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Михеев (Педан, Лукоянов) – 00:40 (5x5), 1:1 – Ильин (Жафяров, Кэлоф) – 18:08 (5x5), 1:2 – Галиев (Подъяпольский) – 18:56 (5x5), 1:3 – Галиев (Зарипов) – 47:25 (5x4), 2:3 – Мили (Варнаков, Боди) – 50:15 (5x5), 2:4 – Потапов (Ткачёв, Лукоянов) – 59:17 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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