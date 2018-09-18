В. Белов: у «Витязя» были серьёзные проблемы с составом, Ортио не «загоним»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).



«Мы прекрасно понимали, какой настрой будет у соперника. Готовились к этой игре, в первом периоде у «Динамо было небольшое преимущество, не более того. К сожалению, игру сломало слабое начало второго периода, сейчас даже не могу объяснить это. Подвела также игровая дисциплина.



Не боимся ли мы «загнать» Ортио? Во-первых, сыграли ещё не много игр. Во-вторых, Самонов сыграл полную игру в этой поездке, как мы и планировали. Возможно, дальше тоже будет играть.



Что с Гривиком? У нас сегодня были проблемы с составом. Марек и Геннадий Столяров не смогли принять участие в матче, от состава на прошлый матч осталось только одно звено. Гривик и в том матче после первого периода покинул лёд, там ничего серьёзного, но какое-то время пропустит. Столяров просто плохо себя почувствовал. Для нас это потери», – передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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