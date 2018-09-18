Квартальнов: на Санникове были чистые пять минут штрафа, отправим это в лигу

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2).



«Мы очень расстроены результатом. Начало игры давалось легко, в этом, наверное, и была проблема. К сожалению, пропустив два гола, не смогли перевернуть ход встречи. У нас много молодёжи, мы всегда понимаем, что и как будет происходить, но мы всё равно должны учиться держать уровень, тем более в начале мы были близки к хорошему результату. В хоккее всё меняется очень быстро, и, к сожалению, не каждый игрок может взять на себя такое тяжёлое бремя. Нужно играть жёстко, но грязь не должна присутствовать.



Четыре арбитра просмотрели удар на Степане Санникове. Я думаю, это чистые пять минут, которые нам бы очень помогли. Мы обязательно отправим это в лигу. В статическом положении, на вбрасывании, такие вещи надо видеть. Но это нас не оправдывает.

Мешает ли ротация сыгранности звеньев? Ротация тут ни при чём. У нас многие вещи не получаются. Вторая линия большинства сегодня сыграла бездарно. У нас не получаются первые шаги, а сыгранность — это более поздний шаг», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.