Дуайер — о переговорах «Динамо» и Знарка: при неудачах нужно готовиться ко всему

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (2:1).



«Мы счастливы, что победили. Это наша первая гостевая победа. В первом периоде хозяева выглядели предпочтительнее, в том числе благодаря нашим ошибкам, но очень рад, что мы смогли переломить ход встречи. Начиная со второго периода стали навязывать сопернику борьбу. Особенно хочу выделить нашего вратаря Михаила Карнаухова, у него был дебютный матч в сезоне. Ряд его сейвов позволил нам сегодня одержать победу.



Был ли задуман такой старт игры? Тут комбинация двух вещей: «Локомотив» начал очень хорошо, и мы теряли шайбу в простых ситуациях, не могли перевести игру в зону соперника. Рад, что моей команде удалось победить. Мы поговорили в перерыве, что нужно вести борьбу, навязывать контактную игру, и это получилось. Пусть у «Локомотива» были шансы отыграться, но наш вратарь играл очень хорошо.



Как повлияла новость о переговорах с Олегом Знарком? Прежде всего моя работа — тренировать команду. Понятно, когда есть неудачный результат, нужно быть готовым ко всему, но это не отменяет того, что мы продолжаем работать, чтобы сделать нашу игру лучше», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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