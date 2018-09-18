Матч московского «Динамо» и «Витязя» посетили только 3016 зрителей

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело одержать победу над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 4:2. Матч посетили 3016 зрителей, и это непривычно низкая посещаемость для московского клуба, арена была заполнена только на 24 процента.



Подопечные Владимира Воробьёва прервали неудачную серию из трёх поражений.



После первого периода счёт был равным, заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Тарасов и Никита Комаров. Во втором периоде «Динамо» сумело забить трижды — отличились Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин. В заключительной 20-минутке шайба Миро Аалтонена сделала счёт 2:4, но на большее «Витязя» уже не хватило.



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