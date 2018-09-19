Галиев: «Ак Барсу» будет тяжело — титул сложнее защищать, чем выигрывать

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (4:2).



«Настраивались на этот матч. Знали, что «Торпедо» хорошо играет, особенно дома, при хорошей поддержке. Нам надо было завершить этот выезд победой.

Быстро открыли счёт? У нас это звено всегда нацелено на ворота, они работают, ребята — молодцы. Тренеры нам говорят, что надо набрасывать на ворота и идти на пятак. Это и сработало.



Мы понимаем, что сезон будет тяжёлым. Сложнее защитить титул, чем выиграть. Но у нас всё есть для высокого результата. У нас остался чемпионский костяк, всё в наших руках», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19