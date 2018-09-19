Голышев: далеко вперёд не заглядываем, идём от игры к игре

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился мыслями о дальнейших перспективах екатеринбургского клуба. Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают идти по сезону без поражений, одержав семь побед подряд.

«Мы идём дальше. Выходим, чтобы в каждом матче зарабатывать два очка. Игра со «Спартаком» прошла — забыли, готовимся к «Сочи».

Из конкурентов никто не удивляет. Конечно, мы знаем об их результатах, смотрим хайлайты. Но лично я редко заглядываю в таблицу, потому что сейчас только самое начало турнира. У нас в Восточной конференции много хороших команд.

Что касается набранного темпа, это наша работа — выигрывать каждый матч. Мы идём от игры к игре, сейчас готовимся к матчу в Сочи, потом к «Йокериту». Далеко вперёд не заглядываем», — приводят слова Голышева «Известия».