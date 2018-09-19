Квартальнов: у «Локомотива» хорошая молодёжь, но с ней надо очень много работать

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление «железнодорожников» на старте сезона, а также оценил перспективы молодых игроков своего клуба.

«Мы в эйфории не находимся. Впереди ещё много времени, сейчас только самое начало. Кто-то в хорошей форме, кто-то нет. Нам удаётся работа — молодые ребята хорошо играют, держат эту систему, но как будет дальше, сложно загадывать, нам предстоит много работать.

У нас, ещё раз повторю, молодая команда — они пойдут зигзагом, форма у них будет то набираться, то падать. Нашему тренерскому штабу надо будет стараться держать её на высоком уровне. У нас есть перспективная хорошая молодёжь, но с ней надо очень много работать», — приводят слова специалиста «Известия».