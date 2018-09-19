Паршин: было бы интересно попробовать себя в роли тренера

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин признался, что пока не думает о завершении спортивной карьеры.

«Безусловно, желание играть не убавилось. А сколько ещё отыграю — будет зависеть от физического состояния. Главное, чтобы травмы обходили стороной. А сейчас: силы есть, ноги бегут, руки шевелятся, голова думает. Хочется добиться с командой серьёзных успехов. Завершится сезон — будет видно, что делать дальше.

Тренерская карьера? Мне было бы интересно попробовать себя в этой роли. Понять, твоё это или нет», — сказал Паршин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Паршин принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 26 (11+15) баллов при показателе полезности "-1" и 32 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 17 минут за игру. В плей-офф-2017 Паршин сыграл три матча, не сумев отметиться очками.