Дубль Радулова помог «Далласу» победить «Сент-Луис»

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Даллас Старз» принимал на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» и одержал победу— 5:3 (0:0, 1:2, 4:1).

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился двумя голами, а его одноклубник и соотечественник Валерий Ничушкин сделал голевую передачу.

1:0 – Радулов (Байрейтер, Каамано, 27)

1:1 – Кайру (О’Райлли, Лаледжиа, 30)

1:2 – Яшкин (Сэнфорд, Лаледжиа, 36), ГБ

2:2 – Хинтц (Дикинсон, 41)

2:3 – Марун (Кайру, Парэйко, 44), ГБ

3:3 – Сегин (Клингберг, Бенн, 36), ГБ

4:3 – Спецца (Ничушкин, 48)

5:3 – Радулов (Бенн, Хейсканен, 60).

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1.

0:1 – Фортин (Кагун, Густафссон, 1)

1:1 – Далпе (Мюррей, Робинсон, 13)

2:1 – Веннберг (Джонс, Эткинсон, 19), ГБ

3:1 – Эткинсон (Фолиньо, Веннберг, 41)

4:1 – Фоуди (Андерсон, Стенлунд, 59).



Форвард «Блэкхоукс» Артём Анисимов набрал «-2». Форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский за «Блю Джекетс» не играли.