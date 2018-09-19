Подъяпольский — о матче с «Торпедо»: каждый нюанс мог поменять ход встречи

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Торпедо» (4:2).

«Самое главное, что тренеры доверяют. Это приятно. Стараюсь не подводить команду. Были ли мысли о четвёртой серии буллитов подряд? Нет. Просто выкинули всё из головы и играли дальше. Я ни о чём даже не думал. Весь матч был напряжённый. Каждый нюанс мог поменять ход встречи, поэтому тяжело выделить какой-то один момент.

Есть ли разница между ВХЛ и КХЛ? Конечно, разница есть. Но хоккей — он один, поэтому надо уметь играть везде», — цитирует Подъяпольского официальный сайт клуба.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19