Самсонов пропустил первый гол от «Бостона» через 10 секунд после выхода на лёд

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу «медведей».

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов вышел на замену в середине второго периода и пропустил две шайбы, отразив девять бросков из 11. Начинавший матч Брэйден Холтби справился с шестью бросками из восьми. Самсонов пропустил первый гол от Зака Сенишина с добивания уже спустя 10 секунд после того, как появился в воротах.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

«У нас много молодых парней, которые впервые играли в основной команде, Конечно, они нервничают. Они ещё не привыкли, но к третьему периоду мы стали действовать уверенней», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена официальный сайт НХЛ.