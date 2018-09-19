Нападающий «Ванкувера» Свен Берчи забил невероятный гол между ног

«Ванкувер Кэнакс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «нефтяников».

Настоящим украшением матча стала шайба швейцарского форварда «косаток» Свена Берчи. В начале второго периода 25-летний швейцарец, находясь спиной к воротам, исполнил бросок между ног и застал врасплох вратаря «Эдмонтона» Кэма Тальбо, который не ожидал столь неординарного решения Берчи. Счёт во встрече стал 2:1 в пользу «Ойлерз».

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Ещё одна шайба «косаток» на счету российского нападающего Николая Голдобина. В составе победителей дублем отметился Тай Рэтти, также по разу отличились Ессе Пульюярви и Кэлеб Джонс.