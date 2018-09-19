«Сан-Хосе» победил «Анахайм», Чехович отметился дублем, заработав «+4»

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно переиграл «Анахайм Дакс» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «акул».

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Шаркс» Иван Чехович, отметившийся 3 (2+1) очками. Второй звездой признан Рурк Шартье, а тройку лучших замкнул Барклай Гудроу. Все хоккеисты представляют «Сан-Хосе».

Видео второй шайбы Чеховича также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Иван провёл на льду 13 минут 21 секунду, также получив возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём. Ещё один российский форвард «акул» Максим Летунов очков не набрал.