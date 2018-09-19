Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Сан-Хосе» победил «Анахайм», Чехович отметился дублем, заработав «+4»

«Сан-Хосе» победил «Анахайм», Чехович отметился дублем, заработав «+4»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно переиграл «Анахайм Дакс» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «акул».

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Шаркс» Иван Чехович, отметившийся 3 (2+1) очками. Второй звездой признан Рурк Шартье, а тройку лучших замкнул Барклай Гудроу. Все хоккеисты представляют «Сан-Хосе».

Видео второй шайбы Чеховича также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Иван провёл на льду 13 минут 21 секунду, также получив возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём. Ещё один российский форвард «акул» Максим Летунов очков не набрал.

Гол Голдобина не помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент