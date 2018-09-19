Голкипер «Колорадо» Семён Варламов пропустил три гола от «Вегаса» за два периода

«Вегас Голден Найтс» крупно победил «Колорадо Эвеланш» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «рыцарей».

Неудачным образом сложился матч для российского вратаря «лавин» Семёна Варламова. Он пропустил три шайбы после 24 бросков за два периода встречи и уступил своё место в воротах Спенсеру Мартину.

Видео второй шайбы «Вегаса» можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

В составе победителей отличились Брэндон Пирри, Эрик Браннстрём, Алекс Так, Рид Дьюк и Эрик Хаула. Единственная шайба подопечных Джареда Беднара на счету Райана Грэйвза.

Российские полевые игроки «Колорадо» — защитники Сергей Бойков и Никита Задоров, а также форвард Владислав Каменев — участия в матче не принимали.