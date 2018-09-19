Бэбкок: Ожиганов выглядит хорошо, он видит лёд и играет с поднятой головой

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал дебют российского защитника Игоря Ожиганова за «Лифс» в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

«Он умеет играть в пас, видит лёд, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он выглядит хорошо», – приводит слова Бэбкока клубный обозреватель Джонас Сигел.

Напомним, Ожиганов перешёл в стан «кленовых листьев» из московского ЦСКА в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист в составе «армейского» клуба забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+12», в 5 матчах плей-офф очков не набрал.



В Континентальной хоккейной лиге хоккеист также выступал за «Сибирь» и «Амур». В общей сложности он принял участие в 372 матчах и набрал 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28».