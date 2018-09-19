Курилец — о Беннетте: расторжение контракта — наилучший вариант для сторон

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал расторжение контракта с канадским нападающим Бо Беннеттом.

«Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках. Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон. Желаем Бо успешного продолжения карьеры. Селекционеры «Динамо» работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне игрок провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». «Динамо» идёт на последнем месте в Западной конференции КХЛ с четырьми очками после шести матчей.