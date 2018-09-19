Диц: мой русский язык всё лучше, но шутки я ещё не понимаю

Защитник «Барыса» Даррен Диц прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, подвёл итоги домашней серии, а также рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«Они быстро завладели преимуществом, у нас, напротив, не было энергии для старта. Мы слишком много позволяли сопернику, я рад, что удалось совершить камбэк и сравнять счёт. Мы начали кататься, выигрывать единоборства, мы быстрая команда, поверили в это и продолжали играть по своей системе. Мы знали, что нужно быть лучше. Я горжусь командой и тем, что мы не сдались. К сожалению, не выиграли по буллитам, но были успешны в прошлом матче. У нас много исполнителей и отличные голкиперы.

Как оценить домашнюю серию? Это было восхитительно. Так здорово вернуться домой и играть для наших болельщиков, вспомнить, какие они крутые. Думаю, мы устроили им хорошее шоу и собрали немало очков. Чем мы должны гордиться и о чём должны помнить, играя здесь дома.

Что у меня с русским языком? По-прежнему уровень невысокий. Но с каждым днём всё лучше. Обычно я могу понимать тренера. Если он говорит быстро, я не понимаю, а когда медленно, могу. Но шутки я не понимаю, ещё нет», — цитирует Дица Sports.kz.