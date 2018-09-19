Кудрявцев: у «Авангарда» мастеровитые игроки, они заставили меня ошибаться

Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Вратарь астанинского клуба появился на льду при счёте 0:3 и не пропустил ни одной шайбы в игровое время матча, но проиграл серию буллитов.

«Никак не настраивался. Такая ситуация, что встал в ворота и надо играть. Не успел толком настроиться. В работе был. Буллитная серия? Ребята мастеровитые у них. Они воспользовались своими шансами. Очень грамотно подошли к буллитам и реализовали их. Где-то и я ошибся. Они наказали меня. Игроки должны заставить тебя ошибиться в буллитной серии, а ты должен этому не верить. Сегодня они заставили меня ошибаться.

Серию буллитов также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сегодня хорошо отыграл, а прошлый матч — не очень. Поэтому нужно всегда, начиная с тренировок, отрабатывать на все сто — и тогда результат будет», — цитирует Кудрявцева Vesti.kz.