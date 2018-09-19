Попугаев дебютирует за «Амур» в матче со «Слованом», он сыграет во втором звене

Стал известен состав «Амура» на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с братиславским «Слованом». Игра состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 12:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Коларж – Кондратьев, Горшков – Пьянов – Зогорна;
Воробьёв – Турбин, Попугаев– Филиппи – Руденков;
Йордан – Корягин, Голубев – Ушенин – Потехин;
Кузьмин, Гиздатуллин – Железков– Величкин.
В составе команды дебютирует нападающий Никита Попугаев, только вчера выменянный из ЦСКА. Попугаев на протяжении трёх сезонов выступал в WHL, после чего вернулся в систему клуба ЦСКА. В КХЛ в минувшем сезоне провёл 17 игр. Первый гол в КХЛ забросил в розыгрыше Кубка Гагарина в игре со «Спартаком». Также выступал за команды системы ЦСКА — «Звезда» в чемпионате ВХЛ и «Красная Армия» в чемпионате МХЛ.